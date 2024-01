Lipari, c'è la proroga di un anno per il tribunale ma mancano giudici e personale

La sezione distaccata del tribunale di Lipari dopo la nuova proroga di un anno è ancora senza giudici e personale. Così sono stati richiesti l’autoconvocazione del consiglio comunale e l’intervento del ministro della giustizia Carlo Nordio. I consiglieri comunali di minoranza Cristina Dante, Raffaele Rifici, Adolfo Sabatini e Giorgia Santamaria si sono rivolti al presidente Nuccio Russo ed al sindaco Riccardo Gullo. «C’è la nuova proroga – tuona Adolfo Sabatini - ma la sezione ormai da anni è spogliata del personale necessario e ha subito un vero e proprio tracollo. Risulta aperto sulla carta ma chiuso nei fatti. È stato inspiegabilmente svuotato dei procedimenti civili e penali pendenti. Procedimenti monocratici che venivano celebrati a Lipari, già in regime di proroga da ben 9 anni, e che ora invece vengono svolti a Barcellona Pozzo di Gotto».

I disagi

Per gli isolani le trasferte a Barcellona Pozzo di Gotto e giorni di isolamento per il maltempo invernale sono un danno anche economico. «I cittadini delle Isole Eolie – puntualizza Cristina Dante eletta a Stromboli - ancora una volta, sono privati di un servizio essenziale e sono costretti, con notevoli disagi, anche solo per rendere una testimonianza, a recarsi presso la sede di Barcellona Pozzo di Gotto. Non è più accettabile questa situazione, ancor più dopo la modifica dell’articolo 119 della Costituzione che riconosce la peculiarità delle isole e l’obbligo della Repubblica di adoperarsi per il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità». «È essenziale e non più rinviabile - sottolinea Giorgia Santamaria eletta a Filicudi - l’assegnazione dei magistrati necessari a rendere effettivo il funzionamento della sezione distaccata di Lipari, con l’assegnazione del personale necessario e il trasferimento di tutti i procedimenti civili e penali monocratici».