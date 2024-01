L'incendio sul set della fiction, Stromboli dice no al risarcimento: è irrisorio

A Stromboli, dopo il devastante incendio sviluppatosi durante le ripese della fiction Protezione Civile, gli isolani rifiutano la proposta di risarcimento di 260 mila euro. D’accordo anche il sindaco Riccardo Gullo e dunque si profila uno scontro giudiziario. L’assemblea con gli abitanti Un’assemblea pubblica e una decisione ferma, unanime e condivisa: la popolazione di Stromboli, insieme al sindaco Gullo, ha respinto l’offerta della società 11 marzo, produttrice della fiction che la notte tra il 25 e il 26 maggio 2022 scatenò lo spaventoso incendio. «Il risarcimento di 260.000 euro, proposto dalla società - hanno detto in coro gli abitanti riuniti in chiesa a Stromboli - appare irrisorio e del tutto sottodimensionato rispetto al danno materiale, morale e di immagine subito dall’isola e dai suoi abitanti».«Nessuno di noi può causare un danno e poi far finta di niente - ha stigmatizzato il sindaco Gullo - questa è una questione etica e di principio: ognuno si deve assumere le proprie responsabilità».

La lettera La lettera inviata dalla casa di produzione, insieme all’offerta economica, sottolinea la propria non responsabilità rispetto all’incendio e nega che il Comune abbia subito alcun danno da quell’incidente. «Respingo completamente questa interpretazione - ha tuonato Gullo - il Comune è il vostro rappresentante. Il Comune siete voi, e seguiremo questa vicenda insieme, finché non verranno accertate tutte le responsabilità». D’accordo tutti gli abitanti di Stromboli che, nel corso dell’assemblea, hanno preso la parola per esprimere il proprio disappunto, e il ricordo di quella notte d’inferno che ha distrutto la montagna e determinato la conseguente alluvione. La stima dei danni I danni accertati dai periti della procura di Barcellona Pozzo di Gotto ammontano ad oltre 15 milioni di euro. I danni effettivi, stimati dai periti incaricati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto sono: danno ambientale 587.000, costo di estinzione dell’incendio 109.000, mancato incremento vacanziero e minor afflusso di turisti tra i 350.000 e i 780.000 euro, danno idrogeologico 12.620.000, devastazione della foresteria del Centro operativo vanzato della Protezione Civile, danni alle attrezzature adibite al controllo dell’attività vulcanica e danni materiali ad abitazioni e attività commerciali. «In definitiva - sottolinea Gullo - un incalcolabile danno di immagine per il Comune di Lipari, il cui territorio rientra a pieno titolo nella lista dei siti Unesco - patrimonio Mondiale dell’’Umanità. E Stromboli, con le sue peculiari caratteristiche ambientali e naturalistiche, ne è il capofila. Senza Stromboli, le Eolie non sarebbero mai state Patrimonio dell’Umanità».