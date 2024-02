La politica di Furci Siculo piange Saverio Palato scomparso a 49 anni: in lutto anche le pro loco siciliane

Furci Siculo piange Saverio Palato, già assessore comunale scomparso all’età di 49 anni dopo poco più di un mese di agonia. Il 27 dicembre scorso era stato colpito da un’emorragia celebrale mentre usciva da un supermercato di Santa Teresa di Riva. Ricoverato d’urgenza al Policlinico di Messina, le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito.

In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio anche sui social, a partire dal pensiero commosso del sindaco Matteo Francilia: «La prematura scomparsa del nostro caro concittadino Saverio Palato sconvolge e rattrista profondamente la nostra comunità. Un giovane dalle mille virtù, lavoratore instancabile, figlio, fratello, marito e padre affettuoso. Per anni ha contribuito alla crescita del nostro territorio, impegnato nel sociale sia nella qualità di amministratore comunale che come presidente locale della pro Loco di Furci Siculo oltre ad avere da diversi anni un ruolo importante nell'Unpli nazionale. Mi unisco all'immenso dolore della famiglia e sono certo di interpretare i sentimenti di tutta la cittadinanza furcese che ovviamente da stasera è a lutto. In occasione delle esequie, per partecipare al dolore dell'intero territorio e permettere ai cittadini di rendergli il giusto omaggio, sarà istituto il lutto cittadino».