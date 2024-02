Sos Impresa sul blitz antimafia nei Nebrodi: «Fondamentali le denunce degli imprenditori»

L’operazione antimafia condotta in provincia di Messina, «rappresenta ancora una volta un forte ed importante segnale di presenza dello Stato sul territorio». Lo dichiara Giuseppe Scandurra, vicepresidente nazionale Sos Impresa-Rete per la Legalità.

«Siamo particolarmente grati agli inquirenti - aggiunge - che, nell’illustrare davanti agli organi di informazione i particolari dell’operazione brillantemente condotta, non hanno mancato di sottolineare la fondamentale importanza della denuncia da parte di decine di imprenditori che, in questa come in altre occasioni, hanno dimostrato coraggio affidandosi alle forze di polizia, denunciando soprusi e intimidazioni patite per lungo tempo, contribuendo così in maniera determinante a porre un freno al sistema criminale».