Messina, la consigliera comunale Rosaria D'Arrigo passa alla Lega

La consigliera comunale Rosaria D’Arrigo passa ufficialmente alla Lega. L’indiscrezione era circolata ormai diverse settimane fa, con l’avvicinamento della consigliera al partito del Carroccio. D’Arrigo, eletta con la lista Basile sindaco, era passata al gruppo misto il 9 gennaio 2023. Ora il passaggio alla Lega. Con l’arrivo di D’Arrigo il gruppo composto da Lega e Prima l’Italia conta sei consiglieri. L’annuncio è arrivato a Palazzo Zanca, in occasione dell’incontro con il neo commissario regionale Lega in Sicilia Claudio Durigon.

«Un nuovo ingresso che darà un maggiore impulso all’azione politica del gruppo consiliare, il primo in questo comune con sei consiglieri eletti», afferma una nota della Lega che insieme «a D’Arrigo oggi ha accolto anche Salvatore Scandurra e Francesco Maggio che nelle loro circoscrizioni stanno facendo un buon lavoro».

«Il partito di Matteo Salvini in Sicilia raccoglie sempre più adesioni e si rafforza in vista delle prossime sfide elettorali in cui la Lega saprà essere determinante e sempre più incisiva sul territorio», conclude la nota.