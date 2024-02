Lipari, il caro acqua divide la maggioranza: si dimette l’assessore Lucy Iacono

A quasi due anni dall'insediamento della giunta comunale di Lipari guidata dal sindaco Riccardo Gullo, si registra il primo colpo di scena. Lucy Iacono (nella foto Notiziarioeolie.it), assessore comunale alla Polizia urbana, si è dimessa. Ha rassegnato il mandato con una lettera inviata al sindaco ed al segretario generale. Nella missiva evidenzia che «con la maggioranza non ci siamo…».

Tra i dissidi in seno alla giunta ed alla maggioranza soprattutto il «caro acqua con l’autobotte nelle zone alte delle isole prive di rete idrica», che tra l'altro sarà oggetto di un prossimo Consiglio comunale che si preannuncia molto animato, anche per la partecipazione degli isolani provenienti dalle frazioni.

«Ormai sono molte le occasioni di scontro - afferma Lucy Iacono - e le iniziative che non condivido». L’assessore dimissionario dice di attendere «la risposta del sindaco, che apprezzo per le sue capacità amministrative e per la sua cultura, ma ultimamente con la squadra non ci siamo». Iacono invece continuerà a ricoprire l'incarico di consigliere comunale. Ora si dovrà comprendere quale sarà il suo atteggiamento politico in seno al Consiglio.