La sicurezza a Vulcano, scoppia la polemica sui ritardi negli interventi

L’Associazione La Fucina di Efesto di Vulcano lancia un grido di allarme sulla situazione in cui versa l’isola. In particolare, vengono chiesti chiarimenti sulla gestione degli interventi e dei fondi relativi all’emergenza vulcanologica, che avrebbero dovuto mettere in sicurezza l’isola eoliana fin dall’inizio del 2022, a seguito dello stato di emergenza nazionale dichiarato nell’ottobre 2021.

«Siamo stanchi del silenzio – dice la presidente Gaia Thoni assieme agli altri soci - e abbiamo chiesto, attraverso una pec informazioni a tutti gli organi competenti». La risposta, parziale secondo l'associazione perché sette voci di spesa non sono state menzionate, è arrivata da Salvo Cocina, che guida la Protezione civile regionale, che ha inviato il dettaglio di spesa dei quasi 5 milioni di euro destinati a Vulcano.

«In questa nota – proseguono i soci dell’associazione vulcanara - sono evidenziate alcune mancanze da parte del Comune di Lipari per portare a termine l’iter burocratico e sbloccare questi finanziamenti necessari a completare le vie di fuga necessarie in caso di emergenza: il parere ambientale per la messa in sicurezza della SP 178, il cui finanziamento ammonta a 500 mila euro; l’intera progettualità che ammonta a oltre 2 milioni di euro, includendo l’allargamento del tratto finale di questa sede stradale con annessa area di attesa per i veicoli a Gelso. La mancata manutenzione del terminal detto Coa (centro operativo avanzato).Inoltre, non è stata eseguita la sistemazione del “sentiero Cratere”, il cui finanziamento è di oltre 252 mila euro e non c’è traccia delle attività di informazione e comunicazione per la popolazione, per le quali erano stati stanziati 40 mila euro, oltre a qualche raro cartello anche mal tradotto in lingua straniera. Solo in data 31 gennaio 2024, a emergenza finita, è stata deliberata la chiusura del pontile di Ponente, per la messa in sicurezza, si spera definitiva dello stesso, che di fatto blocca tutt’oggi l’Isola alle piccole imbarcazioni. Si parla di lavori che sarebbero dovuti partire due anni fa e che ora rischiano di mettere nuovamente in ginocchio l’Isola prima dell’inizio della stagione turistica. Peraltro, non vi è alcuna traccia della messa in sicurezza del pontile di emergenza di Gelso».