Lipari, tensione in Consiglio comunale: il sindaco Gullo minaccia di dimettersi, «così si torna alle urne»

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo conferma che vuole dimettersi per i due dissidenti in Consiglio comunale e con l’assessore alla Polizia municipale Lucy Iacono che si è dimessa per contrasti nel gruppo consiliare e non solo, ma resta in Consiglio. La maggioranza e l'assemblea in massa lo hanno invitato a continuare ed a portare a compimento il programma. La risposta di Gullo però è questa: «Non mi faccio cuocere a fuoco lento».

Assemblea affollata tra componenti della giunta, consiglieri di maggioranza (con tre assenti) e i fan che sostengono il movimento Rinascita Eoliana, nella sala del Gran Hotel Arciduca Luigi Salvatore d’Austria. Addirittura c'è stato chi ha invitato i dissidenti a dimettersi. Il sindaco Gullo, in oltre due ore di discussione, ha elencato tutte le iniziative che in quasi due anni di attività politica amministrativa nel maggior Comune delle Eolie si stanno portando avanti, dal potenziamento dell’organico, dal risanamento dei conti nel palazzo di piazza Mazzini, al piano portuale, al turismo, al suolo pubblico selvaggio evitato, così come la movida, divenuta molto più tranquilla, rispetto al frastuono e alle risse notturne delle estati precedenti.