Lipari, il record dell'assessore durato 7 giorni

La primavera eoliana si infiamma. Con le dimissioni del sindaco di Lipari Riccardo Gullo si apre una nuova stagione. I dissidi che si registrano all’interno della maggioranza sono stati decisivi nella decisione di Gullo che ora punta alle elezioni di giugno, dove anche nel vicino Comune di Leni si dovranno eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Giacomo Montecristo ha annunciato che non si candiderà. Gullo si ricandiderà Gullo invece è intenzionato a scendere nuovamente in campo con una squadra più coesa. In meno di due anni di amministrazione si è ritrovato con l’essere ai ferri corti con il presidente del consiglio Nuccio Russo e poche settimana fa si è dimessa l’assessore Lucy Iacono (ma non da consigliere) che ha dichiarato di «condividere l’operato del sindaco, ma non di alcuni colleghi della maggioranza che sembrano più degli oppositori». L’assessore durato sette giorni

Certamente l’immediata nomina dell’assessore Carolina Barnao, già delegato di Stromboli, non è stato un buon segnale per cercare di recuperare la dimissionaria Iacono. Barnao adesso passerà alla storia della politica eoliana per essere l’assessore che è durato sette giorni. Ed è trapelata la notizia che potrebbe giungere Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro. Tra i dissidenti c’è anche Angelo Portelli, e c’è anche da chiarire la posizione di Gaetano Saltalamacchia eletto nella lista Rinascita Eoliana di Gullo e poi passato a Forza Italia. La coalizione del primo cittadino, anche se civica, rappresenta il centro sinistra. Gullo è stato militante comunista, grande amico di Massimo D’Alema che spesso con la sua barca a vela è stato in vacanza alle Eolie. In pratica, il sindaco non ha più la maggioranza in consiglio e come dichiarato nell’assemblea pubblica «non mi lascio cuocere a fuoco lento, il popolo è con noi ed a giugno rivinceremo le elezioni».