Milazzo, consigliere comunale aggredito mentre passeggia: dovrà essere operato per una frattura al femore

Stava passeggiando nella zona di Vaccarella, borgo marinaro di Milazzo, quando all'improvviso è stato colpito alle spalle ed è caduto violentemente per terra. La vittima dell'aggressione è il consigliere comunale Pippo Doddo, ottantasei anni, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Doddo, dopo essere stato preso di mira da uno socnosciuto, è riuscito a tornare a casa, ma si è sentito male.

Una volta al pronto soccorso del Fogliani, i medici hanno diagnosticato la frattura del femore e per lui sarà necessario un delicato intervento chirurgico. Per questo dalla struttura ospedaliera è stato disposto il trasferimento a Messina, nella casa di cura Cristo Re, dove sarà operato. Sull'aggressione indagano i carabinieri che hanno avviato le ricerche del responsabile.

In base a una prima ricostruzione, Doddo stava facendo la sua solita passeggiata mattutina, ma sarebbe stato avvicinato d aun uomo che lo avrebbe prima insultato. Poi la violenza, con un pugno sferrato al volto, e la caduta che ha provocato la caduta e la grave frattura. L'aggressore è subito fuggito, ma al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini delle telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare l'uomo. Le indagini sono in corso.