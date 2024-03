Europee, Sonia Alfano si ricandida con Azione di Calenda

Sonia Alfano sarà candidata con Azione alle elezioni che si terranno il prossimo giugno, per il rinnovo del Parlamento europeo. Europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2014, Sonia Alfano, figlia del giornalista assassinato dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) l’8 gennaio 1993, ha elaborato il «testo unico contro le mafie, la corruzione e il riciclaggio di denaro», approvato dalla Commissione sul crimine organizzato del Parlamento europeo, allo scopo di colpire il crimine organizzato in Europa con strumenti efficaci, sulla base dell’esperienza legislativa italiana.

«La candidatura - si legge in una nota - ha ricevuto il consenso unanime del partito di di Carlo Calenda ed è stata presentata ieri, a Roma, nella sede di Azione dalla presidente Mara Carfagna. «Siamo stati felici di accogliere, già qualche mese fa, l’adesione di Sonia ad Azione - dice Carfagna - perché siamo certi che saprà portare avanti i valori fondanti di liberalismo sociale e popolarismo di Sturzo. Per Sonia, parlano la sua storia, non solo a Strasburgo, dove ha ricoperto la carica di presidente delle commissioni antimafia e antiriciclaggio, il suo impegno civile contro tutte le mafie e la sua infaticabile battaglia per fare della lotta alla criminalità organizzata una priorità anche a livello europeo».