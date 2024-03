Lipari, Gullo rimane sindaco: respinti i ricorsi del suo avversario

Riccardo Gullo rimane sindaco di Lipari anche per la giustizia. Dopo i due ricorsi presentati al Tar dall’ex candidato sindaco Gaetano Orto, il consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha respinto in appello anche quello presentato dall’ex assessore Ersilia Pajno e dal già delegato di Vulcano Giovanni Di Vincenzo, contro le operazioni elettorali delle ultime elezioni comunali. Continuerà, pertanto, l’azione amministrativa per garantire la realizzazione del programma elettorale e gli ulteriori obiettivi amministrativi a cui l’amministrazione ha già messo mano.

«Così come rimane raccapricciante – puntualizza - l’attacco promosso non solo dal candidato a sindaco sconfitto senza farsene una ragione, ma anche da una ex e designata assessora e da un ex delegato, anch’essi sconfitti senza riuscire a farsene una ragione. Si auspica, ancora una volta, che anche quest’ultima decisione del Cga di Palermo possa contribuire a porre fine alla tentazione di screditare l’amministrazione in carica e che si possa inaugurare un nuovo percorso che possa promuovere, su valori più nobili, lo svolgimento della vita amministrativa delle nostre amate isole».