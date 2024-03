L'Università di Messina a lutto: è morto il docente Francesco Squadrito, ex assessore comunale

Squadrito, ordinario di Farmacologia e direttore dell’unità di Tossicologia clinica dell’azienda ospedaliera universitaria Martino, si è spento all’età di 65 anni. È stato un ricercatore di fama nazionale ed internazionale, nonché autore di pubblicazioni scientifiche nel campo della farmacologia clinica e sperimentale, in particolare nell’area della farmacologia cardiovascolare. Nel corso della sua lunga carriera di docente ha formato generazioni di studenti trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza nel settore della Farmacologia. Squadrito, era stato assessore comunale all'Ambiente durante la sindacatura di Francantonio Genovese. Per la Regione Sicilia curò il progetto sanitario regionale 2007 per «Utilizzo di fitoderivati per la prevenzione del rischio vascolare in donne con sindrome metabolica in post-menopausa: trial clinico». Fu impegnato anche nel sociale. Dal dicembre 2000 era direttore sanitario della sezione provinciale dell’Avis (associazione italiana volontari sangue). E dal novembre 2009 era anche presidente dell’Avis comunale di Messina.

Sui social il cordoglio di amici e conoscenti. Emilio Fragale, scrive: «Francesco Squadrito era un uomo di altri tempi. L’ho conosciuto in quella parentesi, tra dicembre 2005 e settembre 2007, in cui eravamo entrambi coinvolti nel governo amministrativo-politico della città. Di recente, avevamo avuto modo di rivederci. Il tratto intelligente e paziente, il profilo attento e sagace, lo spirito disponibile all’ascolto ma non avaro di indicazioni erano rimasti immutati. Il suo era un sorriso arguto e contemplativo … capace di generare empatia e squadra. Riposa in pace Francesco». Mentre Fabio Finocchiaro, scrive: «Arrivederci Prof. Grazie per quello che ha fatto e rappresentato per noi ex studenti di medicina. Conservo ancora alcuni suoi insegnamenti».

I funerali saranno celebrati lunedì primo aprile alle ore 11.30 al Duomo di Messina.