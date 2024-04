Il 25 Aprile a Messina, sotto la pioggia la Pedalata resistente e la cerimonia in piazza

A Messina, per la festa della Liberazione, l’Uisp e la Fiab «Messina ciclabile», in collaborazione con Cgil e altre associazioni, hanno organizzato la «Pedalata resistente» partita alle 9.30 da via Pascoli. Ha attraversato le vie del centro città con sosta in piazza Francesco Lo Sardo, detta anche piazza del Popolo, per ricordare l'antifascista messinese fatto morire in carcere dal regime.

Una delegazione dell’Anpi, guidata dal presidente Giuseppe Martino e con il labaro dell’Associazione portato da Paola Fazio, alle 10 in piazza Unione europea, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per il 79esimo anniversario della Liberazione. Dalle 11 alle 12.30 in piazza dell’Unione Europea, dopo l’arrivo della pedalata e la conclusione della manifestazione ufficiale, ci sono state letture collettive di poesie, brani di letteratura sulla Resistenza, sulla libertà e sulle biografie di alcuni partigiani messinesi. Malgrado la pioggia, il 79° Anniversario della Liberazione è stato ricordato con la tradizionale cerimonia con la deposizione di corone d'alloro al Monumento ai Caduti.