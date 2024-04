Lipari, il sindaco Gullo: «Chi non paga i tributi rischia la licenza dell’attività»

«È un atto dovuto e necessario - spiega il sindaco Gullo - che tutti i Comuni predispongono senza che ciò desti alcun clamore. Perché, è strano doverlo spiegare, la mancata riscossione dei tributi locali genera scompensi, se non veri e propri buchi nei bilanci comunali, che si ripercuotono pesantemente sulla stabilità economica (per esempio l’approvazione dei bilanci) e la possibilità di fornire servizi ai cittadini. A tutti i cittadini: dai privati, agli operatori economici, imprenditori e commercianti. È bene sottolineare, ove mai fosse necessario, che il nostro Comune si trova ancora in una situazione economica precaria e una delle ragioni è proprio questa: crediti di imposte mai riscosse per importi di alcune decine di milioni di euro, tra suolo pubblico, Tari, idrico e altro».

«Lo schema di regolamento approvato in giunta - sostengono Orto e gli altri componenti del gruppo consiliare di minoranza - è particolarmente penalizzante per le nostre imprese prevalentemente fondate su un’economia di tipo stagionale con la previsione, ad esempio, di importi irrisori, numero di rate non specificate e soggette a probabile discrezionalità, sanzioni sproporzionate e lesive per la sopravvivenza delle stesse attività. Inoltre, è fondamentale e imprescindibile il coinvolgimento di tutte le categorie interessate al fine di redigere e modificare una proposta condivisa che non pregiudichi oltremodo l’esistenza delle stesse attività».

Le associazioni di categoria sostengono: «Occorre offrire - propongono Angelo Paino dell’associazione ristoratori, Maurizio Cipicchia dell’assoImpreseEolie, Alberto Palella della confesercenti e Christian Del Bono della Federalberghi - un’importante opportunità, al percorso entro un termine stabilito così da rientrare gradualmente delle proprie pendenze tributarie risparmiando more e agi di riscossione per aumentare gli incassi del Comune e evitare l’insorgere di nuovi conteziosi e ridurre il numero di quelli in essere. E aumentare il numero di rate concedibili a 72 con la possibilità, per i soggetti che versino in una situazione di comprovata e grave situazione di difficoltà, di accedere alle 120 rate, sulla scorta di quanto previsto dal piano di rateizzazione».