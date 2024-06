Elezioni europee, a Palermo rinunciano 60 presidenti di seggio ma 50 sono già stati sostituiti

Prima delle 10 di stamattina, sabato 8 giugno, a Palermo era già stata costituita circa la metà dei seggi elettorali per le europee. Circa una sessantina di presidenti di seggio non si erano presentati, ma secondo quanto si apprende già intorno alle 10 erano stati individuati cinquanta sostituti. Le procedure di costituzione dei seggi dovrebbero quindi completarsi regolarmente per l’inizio delle operazioni di voto, prevista per le 15 di oggi, scongiurando così i disagi che si erano invece verificati alle amministrative del 2022.

A Messina le 253 sezioni elettorali e i nove seggi speciali si sono regolarmente costituiti stamani (sabato 8 giugno) con i rispettivi presidenti e scrutatori per le elezioni europee di oggi, sabato 8 giugno, e domani domenica 9 giugno. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio. Le operazioni di voto inizieranno oggi, sabato 8 giugno, alle 15 fino alle 23 e proseguiranno domani, dalle 7 alle 23.