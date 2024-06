Ireneo Giardinello è il nuovo sindaco di Leni

Nel piccolo Comune di Leni, uno dei tre dell’isola di Salina, il nuovo sindaco è Ireneo Giardinello (43,42%). Di professione ormeggiatore e nella precedente legislatura occupava la poltrona di presidente del consiglio comunale con sindaco Giacomo Montecristo che non si è più presentato. Giardinello è eletto sindaco con 198 preferenze, seguito da Claudio Rugolo, con 183 voti (40,13%), avvocato di Messina che ha casa a Leni che in alcuni momenti era in testa e Sergio Russo, operatore turistico, 66 (14,47%), nulle 4.(0,87%). Entrambi si sono candidati con tre liste civiche. Giardinello “SiAmo Leni”, Rugolo “Tutti insieme con Leni”, e Ruzzo “Evoluzione Lenese”.

I votanti sono stati 456 su 808 (56,44%), ovvero 0,38% in meno del 2019. Ora toccherà stabilite i 10 consiglieri comunale, sei della maggioranza, 4 della minoranza. Nell’isola di Salina con già tre porti, a Malfa è quasi pronta la nuova struttura diportistica di Punta Galera, a Rinella, Comune di Lipari, ci sono già una trentina di milioni di euro per il potenziamento del porticciolo commerciale e per realizzare la darsena turistica. Ma occorreranno altri 30 milioni euro.