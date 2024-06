G7, Giorgia Meloni sceglie una spiaggina elettrica della Fiat targata Messina

Giorgia Meloni sceglie una spiaggina elettrica, una Fiat 500, per spostarsi durante il vertice tra i grandi della Puglia nel resort Borgo Egnazia, per il G7. Una spiaggina targata Messina. A incuriosire è stata proprio una foto che gira sui social con i riflettori puntati sulla la targa vintage messinese.

Il modello dell’auto è stato recentemente riproposto dall'atelier di Lapo Elkan che, attraverso Instagram, ha espresso piacere per la scelta del primo ministro anche se è stato rimosso il logo della Fiat. «È un piacere vedere che il nostro primo ministro e i leader del G7 abbiano scelto la Fiat 500 Spiaggina Garage Italia da me creata per l'incontro in corso a Borgo Egnazia», ha scritto Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia su Instagram nella pagina dell'hub creativo commentando l’arrivo della premier al vertice di G7 in Puglia a bordo dell’iconica vettura. La vettura scelta da Meloni per l’arrivo al G7 è senza il tradizionale logo Fiat, che non compare.