A Stromboli il cratere si calma e le restrizioni rientrano

Le misure precauzionali messe in campo nelle scorse settimane, quando la condizione di disequilibrio del vulcano di Stromboli lo imponeva, possono gradualmente essere modificate, allentando i divieti e consentendo un proseguimento sereno della stagione turistica.

Da oggi, 25 luglio, ogni imbarcazione appartenente a tutte e tre le marinerie che gravitano nell'arcipelago (Sicilia, Calabria e marineria locale), potrà raggiungere l’isola e visitarla in sicurezza trasportando un totale di circa 450 persone per volta, secondo un dettagliato calendario settimanale che riserva a ciascuna una giornata specifica. Gli arrivi saranno suddivisi in due fasce orarie: la prima di circa 300 persone, e la seconda di 150, in modo da non accavallarsi. Una misura importante che, mentre tutela gli interessi economici dell’isola, risponde adeguatamente alle raccomandazioni della Commissione Grandi Rischi rispetto all’attuale condizione del vulcano e, in generale, affronta un problema annoso per Stromboli: la presenza massiccia di un eccessivo flusso giornaliero di turisti che, riversandosi improvvisamente tra le viuzze dell’isola, comporta una serie di problemi di sicurezza oltre che igienico sanitari e di sostenibilità per un territorio così piccolo e fragile.