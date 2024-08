A Stromboli i primi interventi dopo l’incendio, arrivano fondi nazionali per 15 milioni

A Stromboli i primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici nel territorio a seguito dell’incendio causato dalla fiction, voluta dalla Rai e che sarà trasmessa a metà settembre sul primo canale, e soprattutto delle continue bombe d’acqua. Per questi lavori il governo Meloni ha già stanziato i 15 milioni di euro.

È stata difatti approvata la progettazione dei Torrente San Bartolo, Montagna Russo, Mannello Mancuso, del consolidamento argini e messa in sicurezza delle aree di discarica in località Spiaggia Lunga (Torrente Vallonazzo e Mannarazza) che riguarda le opere idrauliche che mirano alla mitigazione del rischio esondazione nella vulcanica isola eoliana.

Altri lavori interesseranno i torrenti: Tufo Grotta, Tricoli, Pizzillo, Machichi e Cucco o Sipala Lunga, San Vincenzo e Dogione - Cafarella. La progettazione se l’è aggiudicata Invitalia.

L’incendio – come si ricorderà – divampò il 22 maggio 2022 durante la messa in scena della fiction che una troupe stava registrando sulla montagna. Il fuoco diventò incontrollabile e bruciò mezza montagna. La distruzione di alberi e vegetazione spogliò la montagna e a seguire vi furono continue bombe d’acqua che causarono danni per circa 70 milioni di euro a strutture turistiche alberghiere, negozi, case, torrenti e ora finalmente partono in primi interventi.