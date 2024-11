I danni delle piogge a Stromboli, il sindaco chiede lo stato di emergenza nazionale

Nel frattempo è stato avviato l’intervento di somma urgenza, precedentemente disposto dall’Autorità di Bacino, sul torrente Montagna Russo. Il Sindaco ha mobilitato tutti gli enti per superare lo stato di forte disagio vissuto dalla popolazione. L’emergenza conseguente all’alluvione del 2022, di cui Gullo era commissario straordinario, si è chiusa lo scorso 31 agosto e si è adesso nella fase di passaggio alla gestione ordinaria, che comporta il completamento degli interventi avviati. Per superare questa nuova situazione di crisi, mentre sono in corso le gare per l’affidamento dei lavori su tutti i torrenti, Gullo ha chiesto una nuova dichiarazione di Stato di emergenza nazionale (rilanciando la richiesta già avanzata per Ginostra), allo scopo di raggiungere il traguardo della messa in sicurezza dell’isola con maggiori strumenti e celerità. Intanto, alla Regione, è stata approvata la mozione portata avanti dai deputati del Pd con la quale si chiede di adottare urgenti iniziative di competenza volte a garantire l'integrale copertura finanziaria dei lavori di messa in sicurezza del territorio di Stromboli colpito dai danni derivanti dal maltempo, al fine di iniziare quanto prima i lavori necessari ad evitare ulteriori danni ai beni e rischi per la vita delle persone in occasione delle prossime piogge.

Foto notiziarioeolie.it