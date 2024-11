Il sindaco Gullo nominato commissario straordinario per l’emergenza Stromboli

Il sindaco Riccardo Gullo è stato nuovamente nominato commissario straordinario per l’emergenza Stromboli. Il provvedimento è arrivato con una ordinanza di Protezione Civile che ha individuato il Comune di Lipari quale amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria con funzione di commissario delegato di quella emergenza.

Si dovrà occupare in particolare «delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal dipartimento della protezione civile». Gullo ha precisato che «le gare di appalto per la messa in sicurezza dei 14 torrenti di Stromboli finanziati per un importo di circa 12 milioni di euro e affidate ad Invitalia, sono in dirittura di arrivo e ha già richiesto le deroghe necessarie al loro completamento».

Sui ritardi per gli interventi – sono già due anni che a Stromboli si registrano continue calamità naturali con alluvioni – un monito è giunto da Rosa Oliva presidente della Proloco Amo Stromboli «le nostre preoccupazioni non diminuiscono ed aumentano sempre di più , si rende necessario, per l'ennesima volta, esigere trasparenza e tempestività negli interventi e nelle relative comunicazioni». Il gruppo consiliare d’opposizione guidato da Gaetano Orto in una interrogazione ha anche richiesto «a quando i ristori per gli isolani che hanno avuto case, giardini e attività danneggiate?».