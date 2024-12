Stop ai biglietti agevolati per le Eolie, protestano i docenti: «Stipendio speso per viaggiare»

Alle Eolie non si placano le proteste dopo il taglio delle agevolazioni ai lavoratori pendolari che ogni giorno arrivano dalla terraferma. In prima linea vi sono i docenti che quasi tutti arrivano dal resto della Sicilia. La maestra Maria Francesca Oliverio Scali ha inviato anche una lettera al presidente della Regione Renato Schifani. «Sono una docente di scuola elementare - ha esordito - da oltre 20 anni supplente precaria quest'anno destinata a Isola di Salina, la compagnia (unica) di trasporto Liberty Lines ha deciso di bloccare ogni tipo di agevolazioni aumentando a dismisura il costo di eventuale abbonamento. Solo per andare a lavorare spendo solo di biglietto giornaliero 52 euro oltre il costo di noleggio di autovettura noleggiata a Salina per un costo stimato mensile di 1.350 circa. Come sicuramente si evince la spesa è insostenibile considerato che il mio stipendio netto si agirà intorno a 1500 mensili».

«Desidero sapere - chiosa - se esiste la possibilità a breve di una risoluzione, La Liberty Lines addossa tutte le colpe alla Regione Sicilia. Auspico che dopo aver letto questa mia missiva mi risponda con celerità e mirando ad una risoluzione tempestiva. La Regione Sicilia risolva il problema definitivamente».