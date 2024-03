Ponte sullo Stretto, Mele: «I primi cantieri partiranno in estate»

Per costruire il ponte sullo Stretto i primi cantieri «saranno presumibilmente a lavoro questa estate». Lo ha detto Valerio Mele, responsabile per la direzione tecnica della società Stretto di Messina, intervenendo in mattinata da remoto alla tavola rotonda su «Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane fattore chiave per la competitività», organizzata da Unioncamere Sicilia,

Uniontrasporti con la Camera di Commercio Palermo Enna, con il patrocinio della Regione Siciliana.

Il via libera, ha spiegato Mele, è subordinato all’ok definitivo del Cipess: «Il processo di approvazione dell’opera prevede due passaggi, la conferenza dei servizi, e a giorni si attende la convocazione da parte del ministero delle Infrastrutture, e la valutazione di impatto ambientale. Per entrambi - i procedimenti ha aggiunto Mele - i tempi sono stabiliti dalla norma, sono previsti 90 giorni. Auspicando che i tempi siamo rispettati, toccherà poi al ministero delle infrastrutture raccogliere gli esiti della valutazione di impatto ambientale e della conferenza dei servizi e trasmetterli con nota istruttoria al Cipess che dovrà approvare il progetto definitivo».