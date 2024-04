Amarezza, sconforto, paura di vedere andare in fumo i sacrifici di una vita. Sono questi gli stati d’animo di chi vive a Torre Faro, a Messina, proprio lì dove sorgerà il Ponte sullo Stretto. Oggi la Gazzetta del Sud è andata in uno dei residence inseriti nella zona delle demolizioni. «Stanno trasformando un paradiso in un inferno», dicono.

Il servizio è di Francesca Stornante