Messina, striscioni pro e contro il ponte all'inaugurazione della sede della Lega

È stata inaugurata nel pomeriggio a Messina la sede provinciale della Lega, nella centrale via Gasparro 7 (accanto al Palazzo Municipale). Presenti il deputato regionale Pippo Laccoto, sindaci, consiglieri comunali, dirigenti del partito e simpatizzanti di Messina e provincia.

«Questa è la casa non soltanto degli esponenti del partito e di chi lo rappresenta nelle sedi istituzionali ma di tutti i cittadini che come noi credono nella politica del fare e dell’ascolto - ha detto il senatore Nino Germanà, commissario provinciale della Lega -. Abbiamo accolto con simpatia il benvenuto dei nostri vicini di casa che hanno esposto nei balconi gli striscioni “No Ponte” ai quali abbiamo risposto con la bandiera della Lega e del “sì Ponte”. È sempre positivo quando il confronto tra chi ha opinioni diverse avviene in modo garbato e democratico, come in questo caso».