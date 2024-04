Ponte sullo Stretto, sì del Parlamento europeo: ora sarà possibile anche ottenere fondi dall'Ue

Via libera del Parlamento europeo alle linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che collega oltre 420 grandi città dell’Unione. L’intesa raggiunta con gli Stati membri a dicembre - adottata a Strasburgo con 565 voti a favore, 37 contrari e 29 astenuti - prevede, tra i punti, l’inclusione di un riferimento allo Stretto di Messina, per aggiungere al cosiddetto corridoio Scandinavo-Mediterraneo un «collegamento fisso o un ponte» per collegare Villa San Giovanni a Messina. L’inclusione del riferimento a un collegamento fisso o un ponte fra Calabria e Sicilia apre la strada all’Italia la via per la costruzione di una infrastruttura che potrebbe accedere ai finanziamenti europei.

«L'approvazione del Parlamento europeo delle linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che comprende il Ponte sullo Stretto, conferma il valore strategico dell’opera», afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. «Un valore - sottolinea - che il mio governo, così come quello nazionale, ha colto, dando in modo pieno e convinto supporto politico e finanziario. Si rassegnino i detrattori di un’infrastruttura che non è importante soltanto per la Calabria e la Sicilia, ma per l’intero sistema di trasporti e di collegamenti europei. Si rafforza così - prosegue Schifani - la visione di un’Europa che deve tornare a guardare al Mediterraneo e al rafforzamento dei rapporti con i paesi che su questo mare si affacciano per accrescere i rapporti economici e rafforzare processi di dialogo e di pace. Anche con il Ponte, la Sicilia può ritrovare, in questo disegno, una nuova centralità strategica».