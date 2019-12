Diabete, in 200 alla prima giornata di screening gratuiti a Messina

Si è conclusa con successo, all'ex Ospedale militare di Messina, la prima Giornata di screening per la prevenzione del diabete.

Ancora un fine settimana, nel segno di salute e benessere, grazie alla opportunità offerta ai cittadini di sottoporsi gratuitamente ad una serie di controlli medici, ricevendo da parte del personale sanitario informazioni utili per la prevenzione di patologie importanti come il diabete.

Il direttore del dipartimento militare di medicina legale, colonnello Alfonso Zizza in carica da due mesi e mezzo, è stato ben lieto di aprire le porte della struttura militare alla cittadinanza che ha risposto all'invito con notevole entusiasmo.

Almeno duecento persone si sono recate presso l'ex ospedale dell'Esercito, attiguo alla caserma Zuccarello sede del 5 Reggimento Brigata Aosta, per sottoporsi ad esami di laboratorio e consulenze ricevendo gli esiti in tempo reale. A visitare gli ambulatori anche il vice sindaco Salvatore Mondello che si è congratulato con i vertici del dipartimento, i medici e il personale impegnato per la professionalità dimostrata e il successo dell'iniziativa.

"Una testimonianza ulteriore - ha affermato l'amministratore del Comune di Messina - che dimostra la necessità di mettere a sistema le eccellenze del territorio a servizio della città e dei messinesi".

© Riproduzione riservata