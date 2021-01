Messina, in arrivo un macchinario per elaborare 4mila tamponi al giorno

Arriverà entro febbraio, al laboratorio di biologia dell’ospedale Papardo di Messina, una «stazione di biologia molecolare ad alta flessibilità e produttività», che consentirà di analizzare e processare di 4000 test al giorno per rilevare il contagio da coronavirus. Il macchinario destinato a Messina è uno dei due che arriverà in Sicilia: l’altro sarà in dotazione all’ospedale Cervello di Palermo.

Il costo dell’operazione è di circa due milioni di euro. L'acquisto, voluto dall’assessorato Regionale alla Salute, e disposto dal commissario ad acta per l’emergenza Covid 19 a Messina, Maria Grazia Furnari, consentirà di quadruplicare la capacità di analisi oggi in campo, e farà del Papardo la struttura di riferimento per la Sicilia orientale.

© Riproduzione riservata