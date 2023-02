L'Istituto Clinico Polispecialistico Cot di Messina compie 50 anni e rinnova le eccellenze

Al termine di una approfondita survey durata cinque giorni, il team della Joint Commission International, composto da esperti internazionali di governo clinico e sicurezza dei pazienti, ha certificato che nella struttura sono tuttora correttamente e completamente applicati i requisiti definiti nei 281 standard e negli oltre 1.000 elementi misurabili, che garantiscono la massima sicurezza e qualità del servizio offerto, riconfermando la prestigiosa certificazione JCI.

“Per Cot è il 4° accreditamento - afferma il Prof. Domenico Fugazzotto, Risk Manager di COT- personalmente ho avuto l’opportunità seguire tutto il percorso dal 2014 e ho visto crescere la struttura e migliorare radicalmente la qualità delle cure per i pazienti e la sicurezza per gli operatori. L’azienda ed il suo personale - aggiunge - hanno affrontato uno sforzo enorme, ma siamo stati ripagati dal risultato brillante dell’ultima survey che ha dimostrato che la metodologia utilizzata all’interno della struttura è in linea con gli standard della JCI”.

Fabio Criaco, responsabile del servizio infermieristico sottolinea: “da Responsabile Infermieristico e Membro Attivo dei Comitati di lavoro interni per l’implementazione della Qualità e Sicurezza del Paziente, reputo gli Standard e l’applicazione della metodologia JCI come un’immensa opportunità per i Professionisti Sanitari e in particolare per gli Infermieri"

In Italia sono solamente 17 le realtà accreditate, di cui 6 Università e 11 Ospedali, in particolare da Roma in giù, sono solamente tre e tutte in territorio siciliano.

Sono passati esattamente 50 anni da quando COT ha iniziato la propria attività in Messina, con l’ambizione di costituire un importante punto di riferimento nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, proponendosi come struttura di eccellenza tra gli Ospedali della Sicilia, per qualità delle cure e per sicurezza di pazienti ed sanitari.

