Corso di competenze di base sulla sincope all'ospedale Piemonte

Sabato 20 Maggio si terrà a Messina, nell’aula convegni della Direzione Sanitaria dell’ospedale Piemonte, il “Corso di Competence di base sulla Sincope”, organizzato dall’U.O. di Cardiologia con UTIC dell’IRCCS Bonino Pulejo, diretta dal dott. Piercataldo D’Aleo. Docenti certificati del GIMSI (Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope), provenienti da varie parti d’Italia, accompagneranno 20 medici di diverse specialità (cardiologi, internisti, urgentisti e neurologi dell’ospedale Piemonte e del territorio/118), a conseguire un “diploma di competence” aggiornandoli sulle più recenti novità del settore, poiché il GIMSI è un gruppo che riunisce specialisti in diverse branche mediche (cardiologi, geriatri, internisti, neurologi, urgentisti) e da circa 20 anni si occupa, a livello nazionale, dello studio clinico e sperimentale della sincope.

La sincope (o perdita di coscienza transitoria) causa dall’1 al 3% degli accessi in Pronto Soccorso e una percentuale analoga dei ricoveri ospedalieri. In molti casi è di natura benigna ma talvolta può essere espressione di problematiche più serie, come le aritmie cardiache. È un’entità di difficile gestione clinica e spesso la mancanza di adeguate competenze porta ad una errata diagnosi, nonostante l’uso di numerose indagini, spesso inappropriate, con un conseguente impatto negativo sulla spesa sanitaria e sulla mortalità.

Un ulteriore traguardo, sia per la sempre lungimirante direzione strategica dell’IRCCS, del commissario straordinario Vincenzo Barone, del direttore sanitario Giuseppe Rao e del direttore amministrativo Maria Felicita Crupi che per l’U.O. di Cardiologia con UTIC dell’Ospedale Piemonte. Un progetto iniziato nel 2017, in cui l’Ambulatorio di Cardiologia dedicato alla Sincope e alle Aritmie (attivo il martedì pomeriggio, con modalità di “accesso diretto”), in sinergia con altri servizi presenti nell’Ospedale (reparti e ambulatori di Cardiologia, Neurologia e Medicina d’Urgenza/Pronto Soccorso), riusciva a raggiungere i requisiti necessari ad essere riconosciuto dal GIMSI come “Syncope Unit”.

Una Syncope Unit è un’entità funzionale multidisciplinare, situata all’interno di un ospedale, che riunisce e coordina in modo rapido le competenze di diversi specialisti implicati nella valutazione della sincope, supportati da strumentazioni adeguate, al fine di ottimizzare la gestione del singolo paziente. La Syncope Unit dell’Ospedale Piemonte, unica nella Città di Messina e presente in Sicilia, insieme solo a Catania e Palermo, è coordinata dalla dott.ssa Ilaria Boretti e, insieme ai dottori Giuseppe Picciolo e Gabriella Falanga, nella gestione del paziente più impegnativo collabora in sinergia con il Reparto di UTIC del Piemonte, coordinato dalla dott.ssa Salvina Quattrocchi.

Per informazioni sull’Ambulatorio Syncope Unit: [email protected]

