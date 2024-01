Ospedale di Lipari, arriva la dermatologa e vengono potenziati gli ambulatori di angiologia e di endocrinologia

Da giovedì primo febbraio all’ospedale di Lipari ci sarà una dermatologa per visite e dermatoscopia. Saranno anche aumentati i turni ambulatoriali di angiologia e di endocrinologia. Uno in più a settimana per entrambe le specializzazioni. Dopo oltre un anno di difficoltà è pienamente operativo anche il totem per il pagamento di ricette e prescrizioni ambulatoriali. Dopo tutto il periodo in cui gli isolani erano costretti a rivolgersi alle tabaccherie, è di nuovo finalmente possibile effettuare i pagamenti direttamente all'ospedale.

In ospedale tuttavia permangono ancora parecchie criticità. La radiografia dei mali cronici è stata fatta da Danilo Conti, portavoce dell’associazione Amici dell’ospedale. La struttura interessa sette isole con una popolazione invernale di oltre 15 mila isolani che nel periodo estivo supera anche le 100 mila presenze. L’elenco è lungo e riguarda la carenza di medici e macchinari in ordine sparso in tutti i reparti, a cominciare dal pronto soccorso dove sono presenti 4 medici su 7.