Panarea, trapianto di rene a Catania per un isolano: decisivo anche l'apporto dell’équipe dell’ospedale di Lipari

Nuovo trapianto di rene alle Eolie. Stavolta è toccato ad un isolano di Panarea: S.D.B., di 60 anni, che per anni è stato seguito dall'équipe del centro dialisi di Lipari, diretta da Salvatore Messina.

Dializzato da otto anni per patologia rene policistico, è stato trapiantato a Catania presso il centro trapianti dell'ospedale Cannizzaro. Oltre che dal problema renale, era affetto da ipertensione arteriosa ed era portatore di protesi mitralica. Negli ultimi mesi, grazie alle cure fornite dal reparto di nefrologia e dialisi, ha eseguito ablazione cardiaca per aritmia cardiaca alla cardiologia di Taormina per poter rimanere in lista attiva per ricevere il trapianto renale. Poi l'attesa chiamata. Il paziente l’ha ricevuto da Catania. Disponibile c’era un organo compatibile. Dopo il trapianto effettuato dall’équipe di specialisti catanesi e perfettamente riuscito, il paziente sta bene e ha ripreso la funzionalità del rene. Un plauso oltre all'equipe che a Catania ha effettuato il trapianto renale con successo, va anche ai medici del reparto dell'unità operativa nefrologia e dialisi dell'ospedale di Lipari.