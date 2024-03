Messina, eccezionale intervento all’ospedale Piemonte: impiantato un pacemaker a una donna di 105 anni

A 105 anni si è sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico che si è concluso con successo. Un pacemaker bicamerale è stato impiantato ad una paziente ultracentenaria all’ospedale Piemonte dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. La nonnina ha festeggiato soltanto da poco tempo il suo compleanno da record, ma le era stato diagnosticato un blocco atrioventricolare che doveva essere trattato urgentemente.

Indirizzata all’Unità di Cardiologia e Terapia intensiva cardiologica, diretta dal dottor Pier Cataldo D’Aleo, è stata presa in cura dal dottor Giuseppe Picciolo, aritmologo non nuovo a questo tipo d’interventi, eccezionali per l’età avanzata e di conseguenza per la fragilità del sistema cardiocircolatorio. Già nel 2018, infatti, con la stessa tecnica aveva impiantato un pacemaker a un uomo, all’epoca il più anziano di Messina con i suoi 106 anni, che l’anno dopo tornò nello stesso ospedale per un intervento di frattura al femore, anch’esso superato senza problemi.