Lipari-Mistretta, 8 milioni per il potenziamento dei due ospedali

Ultimati i lavori di potenziamento in due ospedali di Lipari e Mistretta con una spesa di 8 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr.

«Siamo orgogliosi – puntualizza il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cucci - perché con oltre il 96% di interventi la nostra azienda è seconda in Sicilia per la consegna dei lavori del Pnrr. Siamo lieti per la conclusione con successo dei lavori presso gli ospedali di Lipari e Mistretta, un importante passo verso la realizzazione di strutture sanitarie all'avanguardia. Siamo orgogliosi di aver completato e di consegnare lunedì i lavori a Lipari e venerdì a Mistretta. Si tratta di interventi volti a potenziare la sicurezza e la qualità strutturale dei nostri ospedali. Grazie all'impegno costante e alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti, siamo riusciti a consegnare in tempo i progetti che rispondono alle esigenze attuali e future della nostra comunità. L'obiettivo di garantire ambienti sicuri, sostenibili e all'avanguardia per la salute di tutti coloro che vi accedono è stato raggiunto. Continueremo a lavorare con abnegazione per migliorare ulteriormente le nostre infrastrutture sanitarie e assicurare standard qualitativi sempre più elevati».