Al via a Milazzo il convegno su obesità ed educazione alimentare

Il 3-4 maggio 2019 si terrà a Milazzo presso l’Hotel Eolian il convegno “Aspetti nutrizionali in pediatria”, il cui responsabile scientifico è il Dott. Antonino Francesco Cusumano, Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia Ospedali Riuniti Milazzo.

Seguendo il solco già tracciato dai precedenti convegni di “Salute ed equilibrio Nutrizionale”, il convegno vuole rappresentare un momento di aggiornamento e formazione che l’U.O. di Pediatria e Neonatologia PP.OO. Milazzo vuole portare avanti in sinergia con l’associazione “BeHealthy” , trattando a 360 gradi i temi della nutrizione in pediatria grazie all’intervento di venti relatori.

Tra gli argomenti trattati, un ampio spazio è dedicato all’obesità in età evolutiva, un fenomeno di grande rilievo e in forte crescita; sul tema momenti di rilievo del convegno saranno la lettura magistrale che sarà tenuta dal Prof. G.Corsello sul tema “ L’overgrowth il rischio obesità” e la presentazione del progetto Asp Messina “Percorso Assistenziale obesità in età evolutiva e diabete mellito” attivo sul territorio da Dicembre 2017.

Altro argomento cardine del convegno è l’educazione alimentare, elemento fondamentale anche per la prevenzione disturbi o malattie croniche tipiche sia dell’infanzia che dell’adolescenza e dell’età adulta.

Le altre sessioni saranno dedicate alle patologie gastrointestinali, ai disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, nonché all’importanza dell’attività fisica nella strategia di prevenzione e terapia di tali condizioni. Il convegno sarà preceduto , nella mattinata del 3 maggio, dal corso preconvegno “Ruolo della attività fisica nella strategia di Prevenzione e Terapia dell’obesità e del diabete mellito in età evolutiva “.

L’attività fisica rappresenta un fattore trainante per il benessere e la salute delle popolazioni, con particolare attenzione all’incidenza di malattie croniche non trasmissibili, associate a comportamenti sedentari, in particolare obesità e diabete mellito.

Responsabile scientifico e relatore del corso il Prof. Fortunato Lombardo , responsabile del Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica UOC Pediatria, A.O.U. Policlinico “G. Martino”.

Altri relatori del corso preconvegno saranno il dott. Fabio Buzzanca (Dietista e Specialista in Nutrizione Sportiva) e le dottoresse Maria Ausilia Catena e Fabrizia Minciullo, rispettivamente pediatra e dietista dell’Equipe Progetto ASP Messina “Percorso Assistenziale obesità in età evolutiva e diabete mellito”.

