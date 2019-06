Al via le riprese del film di Francesco Benigno: il primo ciak a Castel di Lucio e Pettineo

Prenderanno avvio a Castel di Lucio e Pettineo, nel Messinese, le riprese cinematografiche del film con la regia di Francesco Benigno, "Il Colore del dolore".

Le due amministrazioni hanno deciso di concedere all'attore il patrocinio oneroso. Si tratta di una produzione siciliana che verrà girata interamente in Sicilia e il primo ciak sarà dato proprio a Castel di Lucio, lunedì 24 giugno. I due piccoli Comuni per la prima volta ospiteranno per tre giorni un set cinematografico.

Le due amministrazioni comunali, ancora una volta insieme, intendono favorire la conoscenza dei loro borghi a fini turistici e avvicinare le nuove generazioni all’arte cinematografica. Al fine di presentare l’iniziativa domenica alle ore 17.30 nell’Aula Consiliare “Paolo Borsellino” di Castel di Lucio si terrà la conferenza stampa con il regista e i principali attori e con i sindaci.

