Miss Italia 2019, Serena Petralia: "Voglio portare la corona a Taormina"

Dopo la conquista di due fasce nazionali a Miss Italia è chiara la soddisfazione della ventenne taorminese Serena Petralia. "Ho vinto la fascia di Miss Sport Infront, uno dei più importanti gruppi di marketing sportivo al mondo, e quella di Miss Diva e Donna, una fascia che ha portato fortuna a molte ragazze diventate poi Miss Italia. Non mi aspettavo di vincerne addirittura due. Per tale motivo - ha detto - sono felicissima di questo primo obiettivo raggiunto, perché comunque andrà, avrò la possibilità di fare grossi passi in avanti nella mia carriera".

Serena Petralia guarda la prossimo futuro: "Adesso inizia una nuova fase che si focalizza sull'obiettivo principale del concorso, quello di portare a casa la corona, e mi impegnerò in tal senso come ho sempre fatto, dando tutta me stessa".

Molte ragazze di solito indicano a Miss Italia di avere un portafortuna dietro ma Serena sorridendo ha svelato che "non ho ancora portafortuna, ma a quanto pare le cose mi vanno bene ugualmente quindi preferisco non rischiare".

Appena ha ricevuto le fasce "ho pensato subito ai miei, avrei voluto che fossero li perché sono sicura che avrebbero gioito più di ogni altro".

Per la studentessa di Taormina la gara più difficile: insieme ad altre cinque finaliste siciliane sarà a Jesolo per inseguire la corona di più bella d’Italia in palio il 6 settembre.

