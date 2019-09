Emigrato da Lipari in Australia, la storia di Elogio: "Ogni anno torno in Sicilia"

La storia di Elogio Perna, emigrato a Sydney quasi un secolo fa per cercare fortuna lontano dalla sua amatissima Lipari, è comune a tante altre storie di eoliani nel mondo. Partito da Canneto, nella seconda metà del novecento, Elogio che di anni ne ha ottantatrè magnificamente portati , è emigrato in Australia nella seconda metà del novecento, aprendo un grande magazzino di mirtilli e ciliegie.

Lo stabilimento ben avviato, gli ha assicurato un lavoro per tutta la vita e la possibilità di mettere su famiglia insieme alla moglie australiana ma di origine eoliana, Angela Buttò,conosciuta a Sydney. Nonostante il lungo periodo trascorso, la distanza, le difficoltà della vita, Elogio non ha cessato per un attimo di amare Lipari e le Eolie che porta sempre nel cuore.

"Ogni anno devo tornare a tutti i costi in Sicilia - racconta con grande emozione - anche se l'età ormai avanzata non mi consentirebbe più di fare un viaggio così lungo e costoso. Ai giovani di oggi che vogliono emigrare, consiglio di fare il possibile per non lasciare la Sicilia. É sufficiente un minimo di sicurezza economica che ti permetta di vivere, facendolo nella tua terra piuttosto che in un'altra parte del mondo".

Ancora pieno di energie, Elogio continua a lavorare nei suoi magazzini, dove si reca giornalmente, circondato dall'affetto di ben trentacinque figli e nipoti.

