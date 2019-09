Alberto Urso, in arrivo il nuovo singolo "E poi ti penti"

Tornano la voce e il talento del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album «Solo», venerdì 20 settembre pubblica il nuovo singolo «E poi ti penti». Il brano, in radio e negli store digitali, fa da apripista del nuovo album in uscita in autunno.

La ballad racconta un amore per una donna già impegnata sentimentalmente che, pur non riuscendo a condividere questo slancio, lo vive con intensità. Autore del pezzo Kekko Silvestre.

A settembre l’artista inizia anche la sua avventura live (concerti prodotti e organizzati da Friends&Partners) accompagnato dall’orchestra. La prima data del «Solo Live» è a Roma il 29 settembre, all’Auditorium Parco Della Musica; poi il 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi a Milano, il 17 al Teatro Augusteo di Napoli, il 19 al Teatro Metropolitan di Catania, il 22 al Teatro Team di Bari, il 25 al Teatro Colosseo di Torino, il 27 al Teatro Verdi di Firenze, il 28 al Teatro Europauditorium di Bologna e il 30 al Dis_Play Brixia Forum di Brescia.

