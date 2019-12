Natale, il Policlinico di Messina premia i migliori donatori di sangue

A Natale, il Policlinico di Messina ha voluto premiare, con la consegna di targhe di riconoscimento, i migliori donatori di sangue. Nel corso della cerimonia, tenutasi al palazzo dei congressi dell'azienda ospedaliera universitaria "Gaetano Martino", sono stati insigniti i donatori più assidui, ovvero tutti quelli che vantano una media alta con almeno trentacinque donazioni effettuate presso il Centro di medicina trasfusionale del policlinico universitario.

Alla manifestazione del cuore erano presenti tra gli altri il prorettore dell'area medico sanitaria, professore Giovanni Tuccari, il direttore sanitario Antonino Levita, il direttore dell'unità operativa trasfusionale Andrea Alonci. I riconoscimenti a chi si è distinto per solidarietà, con più gesti d'amore, sono stati consegnati dalla dirigente amministrativa Elvira Amata insieme al direttore dello staff Giacomo Nicocia.

"Una targa - hanno spiegato i fautori dell'iniziativa - che testimonia la riconoscenza dell'ospedale per un gesto d'amore, ma diventa anche un simbolo per promuovere la cultura della donazione del sangue quale prerogativa indispensabile per tutti i cittadini". Alla cerimonia hanno partecipato le matricole dei corsi di laurea in medicina, infermieristica e odontoiatria.

© Riproduzione riservata