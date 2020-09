Valentina Vignali, vacanze da incubo alle Eolie: "Scatti intimi rubati dallo skipper"

"Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa".

Lo ha detto, postando su Instagram una foto che la ritrae a Lipari, Valentina Vignali, giocatrice di basket, modella e ex inquilina del reality Grande Fratello. La giovane, in una Instagram Stories, aveva precedentemente raccontato la disavventura durante la sua vacanza alle Isole Eolie. Lo skipper della barca su cui stava facendo un giro avrebbe scattato di nascosto diverse foto a lei e alle sue amiche: scatti che ritraevano anche dettagli del corpo. L’uomo avrebbe, tra l'altro, inviato le foto ai suoi amici. L’ex gieffina minaccia denuncia.

© Riproduzione riservata