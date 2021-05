Marina La Rosa nuda su Instagram, l'ex gieffina messinese: "Basta essere intelligente"

Marina La Rosa dice basta e decide di mostrarsi senza veli sui social.

L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata su Instagram condividendo un suo scatto semi nuda, coperta solo da un accappatoio.

"'Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente’ - ha scritto con tono polemico nel suo post -. Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca). Un mio amico mi ha detto ‘smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto, fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers’. Io però le tette ed il culo non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia".

Marina La Rosa ha poi concluso chiamando in causa l'attrice Brenda Lodigiani, che aveva attaccato Instagram e il suo utilizzo a scopi pubblicitari.

"Hai visto @brenda_lodigiani... - ha infatti continuato La Rosa - quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia. E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi".

Nata a Messina, La Rosa ha partecipato alla prima edizione del GF dove è stata soprannominata "la gatta morta", soprattutto per le provocazioni nei confronti di Pietro Taricone. Ha anche partecipato all'Isola dei Famosi. Il 18 settembre 2010 a Teano ha sposato l'avvocato Guido Bellitti, da cui ha avuto un figlio, Andrea Renato, nel 2009. Nel 2011 è diventata di nuovo mamma del piccolo Gabriele.

© Riproduzione riservata