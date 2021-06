Sting in concerto al teatro Antico di Taormina il 27 settembre. Quella in Sicilia è l'unica tappa in Italia in programma per questo 2021. Altre due sono state fissate per il prossimo anno. Il 19 luglio 2022, infatti, sarà al teatro Ducale di Parma, mentre il 2 aprile sempre del prossimo anno al PalaAlpitour di Torino.

Le prevendite per il concerto di Taormina si apriranno su TicketOne venerdì alle 10.

© Riproduzione riservata