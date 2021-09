Sorpresa a Salina, avvistati cinque fenicotteri nel laghetto di Lingua

Sorpresa nella seconda isola delle Eolie, a Salina, e spettacolo piacevole per isolani e vacanzieri. Ben cinque fenicotteri si "rilassano" nel laghetto di Lingua.

"Per la prima volta - commenta Elio Benenati, capo servizio della vigilanza della riserva naturale orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" di Salina - nel laghetto di Lingua si sono fermati cinque esemplari di fenicottero rosa. Qualche anno ci fu una sola presenza che per giorni vi soggiornò e per la sua bellezza catturò turisti e isolani. Questo significa che il laghetto sta ancora migliorando il suo habitat e che favorisce gli uccelli migratori. Rispetto agli anni scorsi piu' fauna e' presente in questo angolo di paradiso".

A renderli inconfondibili è senza dubbio il loro aspetto: le zampe lunghe, il collo curvo, il becco buffo. Ma soprattutto il loro piumaggio: pur nascendo grigi, diventano rosa facendo ciò che piu' amano, cioè mangiare gamberetti. I fenicotteri rosa, grandi ed eleganti volatili in grado di percorrere fino a 700 km in meno di 24 ore.

