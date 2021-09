Taormina incorona la romana Krizia Moretti: è la nuova Ragazza per il Cinema

La romana Krizia Moretti ha vinto l'edizione 2021 di Una Ragazza per il Cinema. La finale del concorso del patron Antonio Lo Presti si è tenuta al Teatro Antico di Taormina.

Allieva del corso teatrale di Vincenzo Bocciarelli, l'attore protagonista di recente di Senza limite alla Valle dei Templi di Agrigento, Krizia succede alla messinese Alice Carbonaro. Nell'albo d'oro del concorso due ragazze siciliane oggi attrici, Giusy Buscemi di Menfi, che vinse nel 2010 e due anni dopo conquistò anche Miss Italia, e Giulia Todaro di Palermo, che si aggiudicò il titolo di Ragazza per il Cinema nel 2014.

Krizia Moretti ha 19 anni, studia Biologia all'Università ed è una sportiva, ha praticato l'atletica leggera, ma anche il pentathlon moderno e il tiro a segno. Due anni fa ha vinto la fase nazionale di The Look of the Year,

