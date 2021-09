Aziende ecofriendly in Sicilia, under 40 premiati con l'Oscar green: cerimonia a Taormina

Appuntamento a domani alle 18.30 presso il teatro Antico di Taormina per la cerimonia di premiazione degli Oscar Green. Saranno assegnati a giovani che hanno dimostrato talento in fatto di innovazione del sistema produttivo aziendale in modo sostenibile.

Sono tutti under 40, e saranno premiati in uno dei luoghi simbolo della Sicilia. La serata sarà presentata dalla palermitana Stefania Petyx, e sarà anche un'occasione per celebrare i 70 anni della Coldiretti in Sicilia. Sarà dunque emesso un francobollo, con un riconoscimento ai soci storici.

Oltre all'assegnazione dei premi, la cerimonia prevede anche dei momenti di approfondimenti e riflessioni sugli incendi e un focus Covid, per far conoscere anche le iniziative Coldiretti mirate alla promozione della vaccinazione.

