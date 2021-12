Zecchino d'Oro 2021, Simona da Terrasini e Giuseppe Karol da Messina tra i bimbi finalisti

Due bambini siciliani nella finale della 64esima edizione dello Zecchino d'Oro. Tra i piccoli cantanti in scena quest'oggi nell'ultimo atto ci sono anche Giuseppe Karol e Simona. Il primo ha 4 anni, è originario di Messina e si presenta con il brano "Il Riccio Capriccio"; la seconda è invece di Terrasini e canta "La Filastrocca delle Vocali".

L'appuntamento con la finale è per le 17.20 di oggi, domenica 5 dicembre, su Rai 1 in diretta dall'Antoniano di Bologna. Sarà il direttore artistico Carlo Conti a presentare l'ultimo atto, in cui verranno riproposti tutti i brani e sarà proclamato il pezzo vincitore: la giuria dei piccoli sarà affiancata da una giuria speciale composta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini (conduttori delle prime due puntate), Cristina D’Avena, Orietta Berti e un quinto componente «a sorpresa».

Orietta Berti canterà anche, assieme al Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni, 'Amazzonia', un brano che racconta l'importanza di preservare il più grande polmone verde del pianeta. Il pezzo é uno dei due bonus track della compilation dello Zecchino, distribuita da Sony Music Italia e realizzata con la direzione artistica del maestro Lucio Fabbri.

