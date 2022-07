Eolie, valzer degli yacht: a Panarea Seanna del patron dell'Arsenal, ecco quali sono gli altri

Nelle Eolie super passerella di yacht. È arrivato anche quello del magnate americano Stan Kroenke, proprietario dell’Arsenal, club calcistico londinese che ha fatto la storia del calcio inglese. Così come è a Lipari lo yacht di Dan Snyder, l'altro magnate statunitense a cui appartiene il Washington Football Team della Nfl, il campionato di calcio Usa.

I grandi yacht provenienti da ogni parte del mondo, per mancanza di adeguate strutture portuali, restano ormeggiati nelle baie più belle dell’arcipelago eoliano. A Lipari Lady S., la barca lunga 93 metri di Snyder, ha gettato le ancore dietro l’isola. All’interno dello yacht campi di pallavolo, pallacanestro, badminton e un simulatore di golf. E poi il beach club con bagno turco, piscina di acqua fredda, teatro Imax ed eliporto.

A Panarea, in rada, è ormeggiato Seanna di 65 metri. di Enos Stanley Kroenke, miliardario della Kroenke Sports & Entertainment, holding proprietaria dell’Arsenal. Sempre nella piccola isola delle Eolie, tra Dattilo e Spinazzola, è ormeggiato Siren di 74 metri. In rada anche Kinda, di 50 metri, lo yacht ecologico che può navigare anche in area protetta. È stato realizzato dal cantiere Tankoa con disegno di Francesco Paszkowski. Si basa sull’esperienza della propulsione ibrida di Bintador per fornire tre modalità di navigazione: diesel-meccanica, diesel-elettrico e full-electric. Selezionando la modalità di navigazione più appropriata è possibile ridurre i consumi di carburante, migliorare il comfort durante la navigazione notturna e allungare i tempi di lavoro degli impianti principali, in particolare dei generatori. La natura ecologica della propulsione ibrida consente all’armatore di accedere anche ad aree protette vietate ad altri yacht.

A Salina (Rinella), per finire, ha gettato le ancore Lady E. di 74 metri.

