Taormina, annullo filatelico di Poste per il primo raduno dei bersaglieri messinesi

Poste al fianco dei bersaglieri. Taormina ospita da ieri il raduno dei bersaglieri della provincia di Messina e Poste Italiane oggi è presente per contribuire a celebrare l’incontro con un annullo speciale. Una manifestazione, la prima organizzata nella provincia del capoluogo peloritano, di richiamo anche sotto l’aspetto turistico e che vede il patrocinio del Comune di Taormina. Per sottolineare e ricordare il raduno, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale di Poste, l’annullo speciale che verrà utilizzato oggi. A richiedere il timbro speciale ovalizzato che raffigura il cappello piumato dei bersaglieri, è stato il direttivo provinciale dell’associazione nazionale bersaglieri, presieduto da Giovanni Saglimbeni, che ha organizzato l’evento grazie anche all’ausilio della sezione Taormina-Giardini Naxos.

Sarà possibile apporre l’annullo filatelico su una cartolina illustrata numerata a tiratura limitata, fino alle ore 14 di oggi, domenica 23 aprile. Ad ospitare l’ufficio filatelico distaccato, sarà uno spazio allestito in piazza IX Aprile e a curarne le procedure di timbratura saranno i dipendenti dell’ufficio postale Taormina/sportello filatelico.

Per chi vuole conservare o regalare ad amici o parenti il ricordo filatelico, è consigliabile affrancare la cartolina con un francobollo (da 0,60 oppure da 1,20 euro quindi in tariffa “B”) da apporre sul frontespizio, che consentirà così di usufruire della timbratura. Chi preferisce invece spedire il cartoncino a un destinatario, dovrà apporre un valore contrassegnato dalla lettera “B” (attuale tariffa postale da 1,20 euro) sul retro e lasciarlo ai responsabili dell’ufficio filatelico che lo oblitereranno.

Per quanto riguarda il raduno dei bersaglieri, ecco il programma di oggi. Alle 9, ammassamento delle fanfare dei bersaglieri a Porta Catania e a piazza San Pancrazio. Dalle 9.30 alle 11.30 sfilamento su percorsi alternativi nel centro storico: corso Umberto, piazza Vittorio Emanuele, piazza Varò, piazza del Carmine, piazza Duomo e piazza IX Aprile. Qui, alle 12, saluto alle autorità da parte di tutti i partecipanti all’evento e, alle 13, momento conviviale e ammainabandiera.

